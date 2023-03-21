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В Польше потребовали отставки заявившего о конфликте с Россией посла
Польская партия потребовала отставки заявившего о вступлении в конфликт с Россией посла
Польская партия «Конфедерация свободы и независимости» призвала отправить в отставку посла Польши во Франции Яна Эмерика Ростишевского, который ранее допустил вступление Варшавы в конфликт на Украине.
«Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности», — приводятся в Twitter партии слова ее лидера Роберта Винницкого.
Партию «Конфедерация свободы и независимости» представляют в парламенте Польши (Сейме) 11 депутатов
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