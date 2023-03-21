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Венгрия опровергла блокировку заявления ЕС по ордеру МУС на арест Путина

МИД Венгрии назвал ложными данные о блокировке заявления ЕС по ордеру МУС на арест Путина

Информация о том, что венгерские представители наложили вето на совместное заявление стран ЕС по выдаче Международным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, передает MTI.

«Это ложь. <...> Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом венгерские представители подчеркнули, что если верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности
Жозеп Боррель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет против, добавил пресс-секретарь.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщило, что Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран ЕС по поводу выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой. По этой причине Боррель был вынужден опубликовать от своего имени заявление, в котором были изложены похожие формулировки, говорили агентству собеседники.

Боррель в своем заявлении сообщил, что ЕС «принял к сведению» решение МУС выдать ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности», — подчеркнул он.

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II палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. В сообщении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с 24 февраля 2022 года.

В Москве решение МУС раскритиковали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его «возмутительным и неприемлемым», официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла выдачу ордеров «юридически ничтожной».

Теги
Владимир Путин ордер на арест МУС Венгрия
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