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Bloomberg узнал о вето Венгрии на заявление ЕС по ордеру на арест Путина
Bloomberg: Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС по ордеру МУС на арест Путина
Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Из-за позиции Венгрии глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден выступить с заявлением от своего имени, говорят источники. Будапешт «может высказать» свою позицию на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта, сообщили агентству собеседники.
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