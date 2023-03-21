Bloomberg: Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС по ордеру МУС на арест Путина

Bloomberg узнал о вето Венгрии на заявление ЕС по ордеру на арест Путина

Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Из-за позиции Венгрии глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден выступить с заявлением от своего имени, говорят источники. Будапешт «может высказать» свою позицию на очередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта, сообщили агентству собеседники.

Материал дополняется