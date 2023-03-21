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Небензя обвинил Запад в срыве обсуждения в ООН годовщины вторжения в Ирак

Небензя: Запад сорвал обсуждение в Совбезе ООН годовщины начала вторжения США в Ирак

США сорвали инициированное Россией обсуждение годовщины начала войны в Ираке на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

В программе совета на 20 марта первым было запланировано заседание по Миссии по оказанию поддержки комплексному переходу в Судане, сказал дипломат. Однако затем, по словам Небензи, делегации западных стран попросили сдвинуть его, чтобы сначала обсудить ракетные пуски КНДР.

«Как только они узнали, что мы запланировали обсудить 20-ю годовщину агрессии США против Ирака в рамках раздела «разное», и единственным возможным способом провести это было в продолжении заседания по Судану, они начали грязное процедурное маневрирование, настаивая, что заседание по КНДР должно пройти первым, а лишь за этим заседание по Судану», — пояснил постпред.

Он назвал перенос обсуждения попыткой «размыть эффект» от него, так как дискуссия состоялась бы в обеденный перерыв.

Военная операция США в Ираке началась 20 марта 2003 года. США и их союзники вторглись в страну с целью свержения правительства Саддама Хуссейна. К концу августа 2010 года Вашингтон вывел основной контингент из Ирака. В стране остались около 50 тыс. военнослужащих США для обучения и поддержки местных сил охраны правопорядка. США потеряли почти 4,5 тыс военных, еще около 30 тыс. человек были ранены.Военная кампания завершилась в 2011 году.

Экс-президент США Джордж Буш — младший, который возглавлял государство на момент начала вторжения, позднее признал ошибочными данные ЦРУ о том, что в Ираке было оружие массового поражения, и взял на себя ответственность. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (1996-2006) называл вторжение незаконным. Решение о введении войск должен был принимать Совет Безопасности ООН, а не США в одностороннем порядке, говорил он.

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США ООН Совбез ООН Василий Небензя Ирак война в Ираке
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