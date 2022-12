Amazon задумал отдать пустующие грузовые самолеты под доставку ананасов

Необходимость зарабатывать на простаивающих провозных емкостях самолетов возрастает, поскольку компания стремится увеличить прибыль в период более медленного роста выручки, сказал источник агентства Bloomberg

Американский интернет-ретейлер Amazon пытается продать лишние провозные объемы на своих грузовых самолетах с целью приспособиться к быстрому расширению в период пандемии и замедлению роста онлайн-продаж, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Авиапарк самолетов Amazon в США и Европе насчитывает около 100 самолетов. В последние месяцы ретейлер нанял топ-менеджеров с опытом маркетинга в сфере авиационных грузоперевозок, пишет агентство. Среди возможных вариантов использования лишних объемов – заполнение пустых самолетов Amazon, возвращающихся с Гавайев и Аляски, ананасами и лососем, сказали агентству два источника. Представитель компании отказался от комментариев.

Необходимость зарабатывать на простаивающих объемах самолетов возрастает, поскольку компания стремится увеличить прибыль в период более медленного роста выручки, рассказал один из собеседников агентства.

Amazon занимается грузовыми авиаперевозками с 2016 года, тогда был представлен первый самолет компаний для этих целей – Amazon One (Boeing 767-300). Выход на этот рынок породил разговоры о том, что компания в конечном итоге создаст сеть доставки, чтобы конкурировать с двумя крупными игроками в сфере доставки – United Parcel Service (UPS) и FedEx, пишет агентство. Сейчас Amazon Air работает в небольших региональных аэропортах, расположенных рядом с ее складами, и обеспечивает доставку за 1-2 дня.

Амбиции Amazon в сфере грузовых авиаперевозок вызвали противоречивые отзывы отраслевых экспертов, указывает агентство. С одной стороны, компания показывала быстрый рост в предыдущие годы и инвестировала в хаб в Цинциннати (штат Кентукки) $1,5 млрд, что вызвало предположение о желании Amazon перейти к экспресс-доставке, с другой – рейтелер по-прежнему сильно отстает от более крупных перевозчиков – FedEx и UPS, располагающих большим числом самолетов и стыковочных рейсов.

Агентство отмечает, что снижение спроса на грузоперевозки наблюдается в этом году и продолжится в следующем. Несмотря на это, Amazon в октябре сообщил, что добавит в сеть грузоперевозок 10 самолетов в рамках партнерства с Hawaiian Airlines. При этом источник Bloomberg сообщил, что флот все же планируется сократить за счет отказа от продления договора аренды самолетов Air Transport Services Group.

Собеседник назвал продажу свободных провозных объемов «последним маневром» направленным на решение проблемы замедления онлайн-продаж и ситуации в экономике, которая может оказаться на грани рецессии. В ноябре Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times писали, что компания сократит около 10 тыс. сотрудников.