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Amazon задумал отдать пустующие грузовые самолеты под доставку ананасов

Amazon задумался о продаже емкостей своих грузовых самолетов под доставку ананасов
Необходимость зарабатывать на простаивающих провозных емкостях самолетов возрастает, поскольку компания стремится увеличить прибыль в период более медленного роста выручки, сказал источник агентства Bloomberg
Amazon AMZN $85,04 +1,77% Купить

Американский интернет-ретейлер Amazon пытается продать лишние провозные объемы на своих грузовых самолетах с целью приспособиться к быстрому расширению в период пандемии и замедлению роста онлайн-продаж, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Авиапарк самолетов Amazon в США и Европе насчитывает около 100 самолетов. В последние месяцы ретейлер нанял топ-менеджеров с опытом маркетинга в сфере авиационных грузоперевозок, пишет агентство. Среди возможных вариантов использования лишних объемов – заполнение пустых самолетов Amazon, возвращающихся с Гавайев и Аляски, ананасами и лососем, сказали агентству два источника. Представитель компании отказался от комментариев.

Необходимость зарабатывать на простаивающих объемах самолетов возрастает, поскольку компания стремится увеличить прибыль в период более медленного роста выручки, рассказал один из собеседников агентства. 

Amazon занимается грузовыми авиаперевозками с 2016 года, тогда был представлен первый самолет компаний для этих целей – Amazon One (Boeing 767-300). Выход на этот рынок породил разговоры о том, что компания в конечном итоге создаст сеть доставки, чтобы конкурировать с двумя крупными игроками в сфере доставки – United Parcel Service (UPS) и FedEx, пишет агентство. Сейчас Amazon Air работает в небольших региональных аэропортах, расположенных рядом с ее складами, и обеспечивает доставку за 1-2 дня.

Амбиции Amazon в сфере грузовых авиаперевозок вызвали противоречивые отзывы отраслевых экспертов, указывает агентство. С одной стороны, компания показывала быстрый рост в предыдущие годы и инвестировала в хаб в Цинциннати (штат Кентукки) $1,5 млрд, что вызвало предположение о желании Amazon перейти к экспресс-доставке, с другой – рейтелер по-прежнему сильно отстает от более крупных перевозчиков – FedEx и UPS, располагающих большим числом самолетов и стыковочных рейсов.

Агентство отмечает, что снижение спроса на грузоперевозки наблюдается в этом году и продолжится в следующем. Несмотря на это, Amazon в октябре сообщил, что добавит в сеть грузоперевозок 10 самолетов в рамках партнерства с Hawaiian Airlines. При этом источник Bloomberg сообщил, что флот все же планируется сократить за счет отказа от продления договора аренды самолетов Air Transport Services Group.

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Собеседник назвал продажу свободных провозных объемов «последним маневром» направленным на решение проблемы замедления онлайн-продаж и ситуации в экономике, которая может оказаться на грани рецессии. В ноябре Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times писали, что компания сократит около 10 тыс. сотрудников.

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