«Касперский» обнаружил хакерскую атаку на Крым с помощью «мощной магии»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
Прокуратура объяснила «космические цены» на форму для бойцов спецоперации Политика, 00:43
ЕС ввел санкции против иранских имама и судьи Политика, 00:39
Байден потребовал рассекретить данные разведки о происхождении COVID Политика, 00:24
Экологические организации попросили Путина отменить иноагентство WWF Политика, 00:16
Bloomberg узнал о вето Венгрии на заявление ЕС по ордеру на арест Путина Политика, 00:06
«Касперский» обнаружил хакерскую атаку на Крым с помощью «мощной магии» Технологии и медиа, 00:01
Аналитики назвали морские курорты, где сильнее всего подорожала аренда Недвижимость, 00:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Брокеры сообщили о низком интересе россиян к акциям Credit Suisse Финансы, 00:00
Власти введут предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах Политика, 00:00
В Крыму отразили атаку беспилотников Политика, 20 мар, 23:48
Небензя назвал условие возвращения вывезенных детей на Украину Политика, 20 мар, 23:41
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 20 мар, 23:40
Белый дом допустил разговор Байдена и Си Цзиньпина «в подходящее время» Политика, 20 мар, 23:09
Минобороны сообщило о двух летевших к России бомбардировщиках США Политика, 20 мар, 22:41
Военная операция на Украине ,  
0 

«Касперский» обнаружил хакерскую атаку на Крым с помощью «мощной магии»

«Лаборатория Касперского» выявила кибератаки в Донбассе и Крыму с новым вирусом
Хакеры атакуют Донбасс и Крым с помощью вредоносных программ CommonMagic и PowerMagic. После получения доступа к устройству они могут делать скриншоты экрана и красть файлы с носителей информации, пересылая их в облако
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В ДНР, ЛНР и Крыму с 2021 года продолжается кампания кибершпионажа, направленная на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, сообщили РБК в «Лаборатории Касперского». В ней используется ранее неизвестная специалистам по кибербезопасности вредоносная программа, получившая название CommonMagic.

Предположительно, атака начинается с рассылки целевых фишинговых писем по электронной почте. Они поступают жертвам от имени госорганизаций. При нажатии на ссылку жертва скачивает с вредоносного веб-сервера ZIP-архив, в котором содержатся два файла. Первый — безвредный документ-приманка (в формате PDF, XLSX или DOCX), второй — вредоносный LNK-файл с двойным расширением (например,.pdf.lnk).

Если скачать архив и нажать на ярлык, на устройство проникает бэкдор PowerMagic. Она получает команды из удаленной папки, расположенной в публичном облаке, выполняет их и затем загружает результаты исполнения файлов обратно в облако. PowerMagic внедряется в систему и остается в ней даже после перезагрузки зараженного устройства. Также ее используют для развертывания вредоносной платформы CommonMagic, которая состоит из нескольких модулей. Например, она может красть файлы с USB-устройств, а также делать скриншоты каждые три секунды и отправлять их атакующим.

«Мы следим за этой кампанией. Примечательны в ней не вредоносное ПО и техники — они не самые хитроумные, — а то, что в качестве командно-контрольной инфраструктуры используется облачное хранилище. Мы продолжим исследовать эту угрозу и, надеюсь, сможем позднее рассказать о CommonMagic больше», — отметил Леонид Безвершенко, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Компания Swordfish Security в октябре прогнозировала, что число кибератак на российские компании в 2023 году увеличится как минимум на 50%. Новым фактором угрозы эксперты называли использование хакерами технологий машинного обучения.

Регулярные DDoS-атаки на российские ресурсы, в том числе органов власти и СМИ, стали активно вестись после 24 февраля, дня начала военных действий на Украине. Так, масштабная атака на сервисы электронного документооборота была совершена 1 сентября.

Читайте на РБК Pro
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться
Рынок электрокаров падает. Остается ли у них потенциал для инвестора
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Как релоканты столкнулись с дефицитом офисов в Дубае, Ташкенте и Алма-Ате
Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
кибератака «Лаборатория Касперского» вирус ДНР ЛНР
Материалы по теме
ВТБ подвергся «беспрецедентной кибератаке»
Финансы
Киев сообщил о кибератаке на ряд сайтов украинских органов власти
Технологии и медиа
МИД обвинил США в проведении кибератак против России руками Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter