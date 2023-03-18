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ВЦИОМ сообщил о поддержке 86% россиян присоединения Крыма

ВЦИОМ: 86% россиян одобрили присоединение Крыма в 2014 году
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Большинство респондентов (86%) мартовского опроса ВЦИОМа одобрили присоединение Крыма к России в 2014 году, негативно об этом высказались 9% россиян, следует из результатов, опубликованных на сайте организации.

Как следует из данных, доля считающих это событие безусловно правильным увеличилась за два года с 57 до 67%, а доля выбравших вариант «скорее правильно» снизилась на тот же показатель — с 29 до 19%. Таким образом, количество поддерживающих присоединение не изменилось.

Скорее неправильным присоединение Крыма назвали 6% (в 2021 году — столько же), безусловно неправильным 3% (в 2021 году — 4%). На 1% выросла доля тех, кто затруднился с ответом на вопрос социологов.

Опрошенные также рассказали о чувствах, связанных с присоединением полуострова. В этом году 56% респондентов признались в чувстве гордости, 22% заявили, что ничего не чувствуют, а 14% поделились восхищением. Разочарование выразили 3%, осуждение 2%.

Среди негативных последствий присоединения Крыма опрошенные чаще всего называли: конфликт с Украиной (15%), международные санкции (13%), ухудшение отношений и изоляция России (11%), высокие расходы на содержание полуострова (11%), желание Украины вернуть контроль над Крымом и поддержка ее позиции со стороны международного сообщества (4%).

Исследование проводилось методом телефонного опроса по случайной выборке среди 1,6 тыс. совершеннолетних опрошенных.

Президент Владимир Путин настаивает, что Крым имеет сакральное значение для России, а вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

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Власти Украины и большинство стран мира с этим несогласны. Президент Украины Владимир Зеленский называл возвращение полуострова «вопросом времени».

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