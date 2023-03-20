Нарышкин заявил о намерении США подорвать власть Асада через исламистов

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США используют подконтрольные им исламистские группировки в Сирии, чтобы подорвать власть сирийского президента Башара Асада и расшатать обстановку в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Особая роль при этом отводится американцами так называемой Армии свободной Сирии — конгломерату вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны», — отметил глава СВР. По его словам, через эти группировки представители США и Великобритании ведут работу с подпольными формированиями «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

Координацию действий группировок, по данным СВР, осуществляет военная база США Эт-Танф, которая вооружает боевиков ИГ. Им вскоре передадут десятки полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла», противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW и NLAW, говорится в сообщении спецслужбы.

СВР и ранее сообщала, что США участвуют в деятельности, которая направлена против сирийского режима. Так, в феврале прошлого года в пресс-бюро ведомства заявляли, что американские спецслужбы хотят ориентировать «спящих» экстремистов в Сирии на акции против местных силовиков и военнослужащих России и Ирана.

США ввели контингент в Сирию с самого начала гражданской войны в 2011 году. В 2018-м экс-президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе всего американского военного контингента из Сирии. Это решение он связал с тем, что Пентагон уже выполняет задачу по срочному исполнению поручения президента. Часть американских военных остались в Сирии на базе Эт-Танф и на месторождениях на востоке страны: по данным на октябрь 2021 года, порядка 900 человек.