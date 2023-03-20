Минобороны сообщило об отражении бойцами ВДВ контратаки ВСУ

Минобороны: бойцы ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений военной операции

Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку украинских военных на одном из направлений военной операции, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«Десантники массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям», — говорится в сообщении.

Кроме того, российским военным удалось сорвать попытку атаки ВСУ на купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. По его словам, российские силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенных пунктов Гряниковка, Ольшана, Першетравневое.

Еще одну ДРГ уничтожили в районе села Стельмаховка. «Также [российские военные] сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Котляровка, Стельмаховка», — добавил Зыбинский.

19 марта он рассказал о двух сорванных атаках ВСУ на купянском направлении в Харьковской области — тогда, по словам Зыбинского, украинская армия попыталась провести разведку боем в районе Грениковки и перебросить резервы в районе Першетравнево.