Минобороны: в Херсонской области поражены два ангара с военной техникой ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по двум ангарам с военной техникой ВСУ

Российские военные нанесли удар по двум ангарам с военной техникой и вооружением ВСУ в Херсонской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны.

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», — уточнили в Минобороны.

Также на херсонском направлении в ходе огневой атаки за сутки были убиты до 20 украинских военнослужащих, уничтожены три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 8 марта, в Херсонской области усилят системы противовоздушной обороны и проверки на блокпостах, чтобы «минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты». Он также подписал распоряжение, которое обязывает «абсолютно все» блокпосты усилить контроль за проезжающими людьми и автомобилями. Все попытки проникнуть в регион со «злыми намерениями» будут жестко пресекаться, подчеркнул Сальдо.