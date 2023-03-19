Минобороны: военные сорвали две попытки перебросить резервы ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило о срыве двух атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

На купянском направлении в Харьковской области российским войскам удалось сорвать две атаки — украинская армия попыталась провести разведку боем и перебросить резервы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает «РИА Новости».

«На купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево», — сказал Зыбинский.

Зыбинский добавил, что были убиты члены трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гряниковка, Орлянское и Артемовка в Харьковской области. «Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника», — уточнил он.

Также украинские военные из территориальной обороны предприняли неудачную попытку атаковать позиции России со стороны села Новодаровка в Запорожской области, о чем рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, «противнику нанесено огневое поражение», в результате чего был уничтожен пикап с украинскими военными.

Накануне офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что российские силы в Харьковской области отбили атаку со стороны украинских военных.