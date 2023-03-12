Минздрав предупредил о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Минздрав: аномальная погода в Центральной России может вызвать проблемы со здоровьем

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Аномальная погода, установившаяся в центральной части России, влечет дополнительные риски для здоровья: гражданам необходимо быть осторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда, а пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно контролировать собственное самочувствие. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

В Минздраве призвали граждан и автомобилистов проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице. Пожилым людям не следует выходить на улицу без необходимости и рекомендуется использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

«В связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом лекарственные препараты», — добавили в ведомстве.

Как ранее предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в марте в средней полосе России ожидается холодная погода с сильными морозами и снегопадами. Весна, по словам специалиста, наступит только в апреле.