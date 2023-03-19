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Экс-премьера Пакистана обвинили в терроризме после стычек с полицией

Полиция Пакистана обвинила экс-премьера Хана в терроризме после столкновений с полицией

Полиция Исламабада обвинила в терроризме бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и членов его партии «Движение за справедливость» (ДЗС) за беспорядки и нападения на полицейских, сообщает местная газета Dawn.

Кроме терроризма, Хана и его сторонников обвиняют в воспрепятствовании полицейским в выполнении их задач, нападении на сотрудников правоохранительных органов, ранении полицейских и причинении угрозы их жизни.

Материал дополняется

Теги
Пакистан премьер-министр Имран Хан уголовное дело терроризм
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