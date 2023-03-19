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Экс-премьера Пакистана обвинили в терроризме после стычек с полицией
Полиция Пакистана обвинила экс-премьера Хана в терроризме после столкновений с полицией
Полиция Исламабада обвинила в терроризме бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и членов его партии «Движение за справедливость» (ДЗС) за беспорядки и нападения на полицейских, сообщает местная газета Dawn.
Кроме терроризма, Хана и его сторонников обвиняют в воспрепятствовании полицейским в выполнении их задач, нападении на сотрудников правоохранительных органов, ранении полицейских и причинении угрозы их жизни.
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