Полиция Пакистана прибыла в резиденцию экс-премьера для его ареста

Хан был премьером Пакистана с 2018 года до апреля 2022 года, когда парламент вынес ему вотум недоверия. С тех пор он находится в оппозиции. 1 марта суд выдал ордер на его арест по делу о продаже подарков от иностранных лидеров

Имран Хан (Фото: Mohsin Raza / Reuters)

В резиденцию бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана в городе Лахор на северо-востоке страны прибыла полиция. Как пишет пакистанская газета Dawn, экс-премьера собираются арестовать из-за пропуска судебных заседаний по делу о продаже подарков от иностранных лидеров.

По данным издания, в настоящее время полицейские ожидают у резиденции прибытия Хана, там же находится группа его сторонников, которые уже анонсировали протестную акцию в случае ареста экс-премьера. Полиция пообещала арестовать всех, кто будет препятствовать его аресту.

Как отмечает Al Jazeera, суд Исламабада 1 марта выдал ордер на арест Хана без залога за уклонение от слушаний связи с сокрытием в декларациях подарков, полученных им от иностранных высокопоставленных лиц. Хана подозревают в присвоении 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от продажи подарков. Политик все обвинения отвергает.

Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года до апреля 2022 года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. Тогда главу правительства обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции. В октябре его отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

3 ноября прошлого года неизвестный обстрелял марш протеста ДЗС в Вазирабаде, возглавлявшийся Имраном Ханом. Экс-премьер получил ранение в ногу. Нападавшего задержали. По словам Хана, покушение на него спланировали три человека, а пытались убить двое стрелков — в итоге они убили одного человека и ранили еще 11. Политик не назвал имен нападавших и не представил доказательств своей версии.