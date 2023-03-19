В Астрахани в здании ритуальной компании загорелись строительные цеха

МЧС: в здании ритуальной компании в Астрахани произошел пожар площадью около 200 кв. м

В Советском районе в Астрахани в здании компании по предоставлению ритуальных услуг произошел пожар, загорелись два строительных цеха, сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло по адресу: ул. 2-й проезд Рождественского, д. 6 А. Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 21:32 (20:32 по мск), уточнили в ведомстве.

«Возгорание произошло на территории столярного, обивочного, лакокрасочного цехов, цеха по отбивке камня и кровли морга», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 210 кв. м, данных о пострадавших нет. На месте работают 10 единиц техники и 35 человек личного состава.

«В 22:49 (21:49 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — добавили позже в МЧС.

18 марта пожар произошел на химическом заводе в Долгопрудном. По данным Telegram-канала «112» и «Интерфакса», на предприятии «Тонкий органический синтез» загорелись цистерны. Как сообщили РБК в подмосковном управлении МЧС, загорелась емкость с маслом, один человек пострадал. Как позже рассказал ТАСС представитель экстренных служб, площадь пожара составила 50 кв. м, ему присвоили третий ранг сложности.