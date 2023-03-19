Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве
Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил в телеграм-канале городской департамент транспорта.
«На Краснопресненской набережной в районе дома 23А произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что данных о пострадавших и причине пожара пока нет.
Движение со стороны набережной к Третьему транспортному кольцу (ТТК) временно перекрыли.
В октябре прошлого года машина взорвалась около башни «Федерация» в бизнес-центре «Москва-Сити». Телеграм-канал Mash писал, что горели два автомобиля, хотя взорвался только один. По информации телеграм-канала Baza, взорвались две стоявшие рядом машины. Канал также писал, что от места пожара убегал человек с бутылками из-под зажигательной смеси. Позднее в МВД сообщили, что его задержали.