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Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве

На Краснопресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил в телеграм-канале городской департамент транспорта.

«На Краснопресненской набережной в районе дома 23А произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что данных о пострадавших и причине пожара пока нет.

Движение со стороны набережной к Третьему транспортному кольцу (ТТК) временно перекрыли.

В октябре прошлого года машина взорвалась около башни «Федерация» в бизнес-центре «Москва-Сити». Телеграм-канал Mash писал, что горели два автомобиля, хотя взорвался только один. По информации телеграм-канала Baza, взорвались две стоявшие рядом машины. Канал также писал, что от места пожара убегал человек с бутылками из-под зажигательной смеси. Позднее в МВД сообщили, что его задержали.

Теги
Москва Краснопресненская набережная Пожар автомобиль
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