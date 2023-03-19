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«Аэрофлот» назвал срок вывоза пассажиров отмененных рейсов из Сочи

«Аэрофлот»: пассажиров отмененных из-за непогоды в Сочи рейсов вывезут 20 марта
«Аэрофлот» AFLT ₽28,45 +0,67% Купить
Самолет Boeing 777 авиакомпании &laquo;Аэрофлот&raquo;
Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Авиакомпания «Аэрофлот» 20 марта вывезет из городов России пассажиров, которые должны были отправиться в Сочи или улетать из него, однако не смогли это сделать из-за отмены рейсов. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила в телеграм-канале.

Два рейса по маршрутам Москва — Сочи (SU1126) и Сочи — Москва (SU1127) выполнит самолет Boeing 777 повышенной вместимости. Время вылетов авиаперевозчик не называет. Другой рейс — SU1780 — вылетит из Москвы в Сочи в 06:30 утра.

Вылет из Сочи в Самару рейсом SU1784 запланирован на 11:35. В обратном направлении борт отправится в 15:50 (рейс SU1785, 14:50 мск) .

Рейсы SU1782 и SU1783, следующие по маршрутам Сочи — Уфа и Уфа — Сочи вылетят в 11:30 и 18:05 (16:05 мск) по местному времени соответственно.

Также авиаперевозчик планирует вывезти пассажиров из Сочи в Екатеринбург и обратно. Рейс SU1786 должен вылететь из Сочи в 21:00 20 марта. Отправление рейса SU1787, следующего в обратном направлении из Екатеринбурга, запоанирован на 03:50 следующего дня (01:50 мск).

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Самары и Уфы в Сочи и обратном направлении, запланированные на 19 и 20 марта из-за непогоды в городе. Рейсов, отмененных 19 марта, было 27, а 20 марта — четыре.

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Авиакомпания попросила пассажиров по возможности не прибывать в аэропорт. Работать с ними начали специалисты центра информации и бронирования. Также пассажирам предложили самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат средств. Днем 19 марта авиакомпания сообщила, что выполнит часть отмененных рейсов.

Теги
Аэрофлот Сочи Москва отмена рейсов
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
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«Аэрофлот» выполнит часть отмененных рейсов в Сочи
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«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды
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