«Аэрофлот» назвал срок вывоза пассажиров отмененных рейсов из Сочи

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Авиакомпания «Аэрофлот» 20 марта вывезет из городов России пассажиров, которые должны были отправиться в Сочи или улетать из него, однако не смогли это сделать из-за отмены рейсов. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила в телеграм-канале.

Два рейса по маршрутам Москва — Сочи (SU1126) и Сочи — Москва (SU1127) выполнит самолет Boeing 777 повышенной вместимости. Время вылетов авиаперевозчик не называет. Другой рейс — SU1780 — вылетит из Москвы в Сочи в 06:30 утра.

Вылет из Сочи в Самару рейсом SU1784 запланирован на 11:35. В обратном направлении борт отправится в 15:50 (рейс SU1785, 14:50 мск) .

Рейсы SU1782 и SU1783, следующие по маршрутам Сочи — Уфа и Уфа — Сочи вылетят в 11:30 и 18:05 (16:05 мск) по местному времени соответственно.

Также авиаперевозчик планирует вывезти пассажиров из Сочи в Екатеринбург и обратно. Рейс SU1786 должен вылететь из Сочи в 21:00 20 марта. Отправление рейса SU1787, следующего в обратном направлении из Екатеринбурга, запоанирован на 03:50 следующего дня (01:50 мск).

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Самары и Уфы в Сочи и обратном направлении, запланированные на 19 и 20 марта из-за непогоды в городе. Рейсов, отмененных 19 марта, было 27, а 20 марта — четыре.

Авиакомпания попросила пассажиров по возможности не прибывать в аэропорт. Работать с ними начали специалисты центра информации и бронирования. Также пассажирам предложили самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат средств. Днем 19 марта авиакомпания сообщила, что выполнит часть отмененных рейсов.