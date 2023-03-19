«Аэрофлот» выполнит часть отмененных рейсов в Сочи

«Аэрофлот» выполнит часть отмененных в субботу рейсов в Сочи в воскресенье

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» выполнит часть отмененных субботних рейсов из-за сильного тумана. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

«В связи с временным улучшением погодных условий Аэрофлот выполнит часть рейсов из Сочи для вывоза пассажиров», — сообщил «Аэрофлот». Это три рейса Сочи — Москва и по одному Сочи — Санкт-Петербург, Сочи — Пермь и Сочи — Екатеринбург.

Аэропорт Сочи вновь начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости.

«Командиры воздушных судов стали возвращаться с запасных аэродромов в Сочи. Так, сегодня приземлились четыре борта авиакомпаний: «Азимут», «Смартавиа», «Уральские авиалинии» и Redwings», — говорится в сообщении «Аэропортов Юга».

Погода в Сочи станет благоприятнее для полетов с 11 до 18 часов 19 марта. Все службы в сочинском аэропорту переведены в усиленный режим.

В субботу и воскресенье в международном аэропорту Сочи из-за плотного тумана отменили 39 рейсов, сообщили РБК в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика». Также были отменены 26 прилетов. Оператор отметил, что в ночь на воскресенье было выполнено только два рейса из 57 запланированных.

«Аэрофлот» из-за неблагоприятных метеоусловий отменил 27 рейсов, большая их часть касалась направления Москва — Сочи. Еще четыре полета были отменены для 20 марта: два рейса из Сочи в столицу, рейс из Сочи в Пермь, а также рейс из Сочи в Екатеринбург.