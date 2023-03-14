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Брянский губернатор и главком Сухопутных войск осмотрели зону заграждений

Брянский губернатор Богомаз и главком Сухопутных войск Салюков посетили приграничную зону
Александр Богомаз (слева) и Олег&nbsp;Салюков
Александр Богомаз (слева) и Олег Салюков (Фото: avbogomaz / Telegram)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков посетили приграничные территории и осмотрели построенные в регионе защитные сооружения. Об этом Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что Салюкову также показали условия, созданные для несущих службу на границе военных.

«С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии. Все мероприятия для усиления группировки Сухопутных войск на территории нашего региона будут выполнены в максимально сжатые сроки», — написал Богомаз.

Власти Брянской области с начала боевых действий на Украине регулярно сообщают об атаках на регион. В области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября здесь наряду с другими регионами, граничащими с Украиной, ввели режим среднего уровня реагирования. В начале февраля Богомаз сообщил о завершении строительства защитных сооружений на границе с Украиной.

2 марта власти Брянской области сообщили о проникновении украинских диверсантов в села Любечане и Сушаны. Члены ДРГ обстреляли автомобиль. В результате погибли два человека, был ранен ребенок. По версии следствия, атаку совершили две группы украинских диверсантов. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к нападению.

Теги
Брянская область Олег Салюков Александр Богомаз заграждение
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