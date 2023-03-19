Саудовский король позвал президента Ирана в Эр-Рияд

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси приехать в Эр-Рияд с официальным визитом, чтобы наладить экономическое и региональное сотрудничество между странами, сообщил заместитель главы администрации иранского президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, его слова приводит агентство Tasnim.

По его словам, Раиси «приветствовал приглашение», он выразил готовность Тегерана к укреплению сотрудничества.

В марте Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году, после переговоров в Китае. Страны откроют свои диппредставительства не более чем через два месяца.

Дипотношения между странами были разорваны в 2016 году. Это произошло после казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника шейха Нимра аль-Нимра, после чего в Тегеране подожгли саудовское посольство.