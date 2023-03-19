Конституционный суд Кувейта аннулировал результаты парламентских выборов

Голосование на выборах в Национальное собрание в Эль-Кувейте, Кувейт, 29 сентября 2022 г. (Фото: Noufal Ibrahim / EPA / ТАСС)

Конституционный суд Кувейта аннулировал результаты выборов в Национальное собрание (парламент), которые прошли в 2022 году, сообщает агентство Kuna.

«Суд постановил, что избирательный процесс, состоявшийся в сентябре прошлого года, был признан недействительным из-за несоответствий в указе о роспуске Национального собрания 2020 года», — говорится в сообщении.

22 июня наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах распустил Национальное собрание 2020 года для проведения досрочных выборов. По его словам, граждане страны были недовольны работой законодательной и исполнительной власти. 29 сентября в стране прошло голосование на выборах в парламент. В списке избирателей были зарегистрированы почти 796 тыс. граждан. Они выбирали 50 депутатов из 305 кандидатов, которые должны были занять места в законодательном органе Кувейта на четыре года.

Во время предыдущих парламентских выборов в декабре 2020 года Национальное собрание обновилось на 60%. После выборов парламентарии обвинили премьера в подборе неквалифицированных и спорных фигур на министерские посты. Правительство в полном составе ушло в отставку.