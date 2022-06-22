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Политика ,  
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Кувейтский принц распустил парламент для проведения досрочных выборов

Машааль Аль-Ахмед Ас-Сабах
Машааль Аль-Ахмед Ас-Сабах (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед Ас-Сабах распустил Национальное собрание (парламент) для проведения досрочных выборов, сообщает телеканал Al Arabia.

«Подданные недовольны работой законодательной и исполнительной власти. Мы не вмешивались в их работу, но и не видели от них никаких достижений», — пояснил Ас-Сабах.

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По словам наследного принца, на местной политической арене постоянно происходят попытки «удовлетворить личные интересы за счет нации». «Но мы не будем отклоняться от Конституции, вносить в нее поправки или нарушать ее», — пообещал наследный принц.

Предыдущие парламентские выборы в Кувейте прошли в декабре 2020 года. 50-местный парламент обновился на 60%. После выборов парламентарии обвинили премьера в подборе неквалифицированных и спорных фигур на министерские посты. После этого правительство в полном составе ушло в отставку.

В декабре прошлого года был сформирован новый кабинет, в котором были представлены преимущественно члены правящей королевской семьи. В мае новый премьер вместе с правительством вынужден был снова подать в отставку на фоне угрозы вынесения ему парламентом вотума недоверия.

Теги
Кувейт парламентские выборы досрочные выборы наследный принц

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