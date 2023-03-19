Sky News узнал о поддержке Банком Англии слияния UBS и Credit Suisse

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Британский регулятор поддержал слияние банков UBS и Credit Suisse, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Как уточнил телеканал, Банк Англии дал понять международным партнерам и UBS, что он поддержит слияние двух крупнейших швейцарских банков.

О том, что финансовый холдинг UBS может купить частично или полностью Credit Suisse, который столкнулся с серьезным падением акций, сообщали The Financial Times и Bloomberg. По данным собеседников издания, советы директоров обеих организаций проведут встречу по вопросу объединения. Источник Bloomberg сказал, что о решении банков могут объявить вечером 19 марта, но ситуация может измениться.

Проблемы у Credit Suisse обострились на фоне банкротства сразу трех американских финансовых организаций — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. 15 марта котировки рухнули более чем на 20%.

Агентство Reuters сообщало, что UBS попросил правительство Швейцарии покрыть около $6 млрд расходов для приобретения Credit Suisse. Собеседник агентства уточнил, что госгарантии покроют расходы на закрытие ряда направлений банка и возможные судебные издержки. Как отмечает FT, рыночная стоимость UBS — около $60 млрд, а Credit Suisse — $8 млрд.