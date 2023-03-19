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Военная операция на Украине ,  

Азаров заявил о планах по ужесточению мобилизации на Украине

Экс-премьер Азаров: власти Украины готовятся ужесточить мобилизацию
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские власти собираются ужесточить мобилизацию. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«Теперь будут не просто вручать повестки на руки. Теперь будут массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую», — написал Азаров, объяснив ужесточение «тем, что существует огромный дефицит живой силы».

28 февраля советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что в стране может быть проведена мобилизация большего количества жителей, если это понадобится для выполнения боевых задач. По его словам, у Украины есть «существенные резервы», однако «сейчас мы готовы к любому развитию событий и готовы продолжать».

В октябре 2021 года киевский суд заочно арестовал Азарова, подозреваемого в государственной измене по предварительному сговору с группой лиц. По версии следствия, он действовал в интересах России при разработке Харьковских соглашений, которые были подписаны 27 апреля 2010 года и регулировали вопросы пребывания Черноморского флота России. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Теги
Николай Азаров Украина мобилизация
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