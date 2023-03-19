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Минобороны Японии выразило протест КНДР в связи с ракетными испытаниями

Замминистра обороны Тоширо Ино: Япония выражает протест КНДР из-за ракетных испытаний

Япония выразила протест Северной Корее в связи с последними ракетными испытаниями, поскольку они представляют угрозу безопасности региону и всему миру. Об этом заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино, сообщает Kyodo.

«Действия Северной Кореи совершенно неприемлемы, поскольку они угрожают миру и безопасности Японии, всего региона и международного сообщества», — заявил Ино, добавив, что Токио будет тесно сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом, чтобы контролировать ситуацию. По его словам, правительство направило КНДР через посольство в Пекине протест.

По предварительным данным японского Минобороны, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны. По оценкам Ино, она преодолела около 800 км на максимальной высоте 50 км, сообщений о повреждениях самолетов или кораблей не поступало — ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это седьмой запуск КНДР баллистической ракеты с 16 марта в ответ на военные учения, проводимые США и Южной Кореей. 17 марта запуском ракеты «Хвасон-17» руководил северокорейский лидер Кем Чен Ын. Он заявил, что и дальше «будет информировать США и Южную Корею» о безрассудстве крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове.

США и Южная Корея начали совместные учения под названием «Щит свободы» 13 марта. Они продлятся до 23 марта. Вашингтон и Сеул отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения со стороны КНДР, которые учитывают продолжающиеся пуски баллистических ракет и «ядерную угрозу» со стороны Пхеньяна. В КНДР расценили учения как «подготовку к агрессивной войне» и пообещали «решительный ответ». 17 марта власти Южной Кореи заявили о новых крупномасштабных учениях по высадке морского десанта — первые такого рода за пять лет.

Теги
Япония КНДР Северная Корея Южная Корея США военные учения
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