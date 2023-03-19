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Токаев проголосовал на парламентских выборах в Казахстане

Президент Казахстана Токаев проголосовал на парламентских выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на проходящих 19 марта выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней, сообщает Zakon.kz. Он пришел на участок, расположенный в здании Дворца школьников имени аль-Фараби в Астане.

Также в голосовании принял участие премьер-министр Алихан Смаилов. "Перед вновь избранным Мажилисом Правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку", - сказал он, добавив, что пока не будет сформировано новое правительство, действовавшие до настоящего времени члены кабмина будут исполнять свои обязанности.

В ЦИК Казахстана сообщили, что за первые два часа голсования - по состоянию на 10:10 по местному времени (07:10) явка составила 14,21%.

Токаев распустил парламент Казахстана и всех депутатов 19 января.

В мажилис будут избраны 98 депутатов — 69 по партспискам и 29 одномандатников (по одному человеку от каждого из 29 округов Казахстана). Всего от округов выдвинуты 435 кандидатов, 359 из них — самовыдвиженцы, которые ни к какой партии не принадлежат. Маслихатов в Казахстане 223, за 3415 мандатов в них борются 10 288 кандидатов.

Теги
Касым-Жомарт Токаев Казахстан парламентские выборы
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