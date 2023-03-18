Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Альфа-банк ответил «все давно работает» на данные о проблемах с оплатой Финансы, 21:03
Медведев призвал американцев «в бой» фразой «MAGA🤡🤡🤡» Политика, 20:49
В Подмосковье произошел пожар на химзаводе Общество, 20:44
Алексей Ягудин в свой день рождения выиграл турнир по шоу-программам Спорт, 20:42
Премьер Украины объявил об увольнении двух министров Политика, 20:40
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 20:35
Форум спортсменов Азии призвал вернуть Россию на международные турниры Спорт, 20:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки Политика, 20:05
Билялетдинов побил рекорд КХЛ по числу побед в плей-офф среди тренеров Спорт, 20:04
Прокурор МУС не увидел «повода для праздника» в ордере на арест Путина Политика, 19:56
Француженка впервые за 18 лет выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону Спорт, 19:55
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 19:44
Bild узнал о найденных на «связанной» со взрывами Nord Stream яхте уликах Политика, 19:44
Какие товары Россия стала больше поставлять за рубеж. Инфографика Экономика, 19:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Альфа-банк ответил «все давно работает» на данные о проблемах с оплатой

Альфа-банк ответил на данные о проблемах с оплатой фразой «все давно работает»
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 011,68 0% Купить

Сервисы Альфа-банка работают в обычном режиме, клиенты могут расплачиваться по картам привычным образом. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.

Ранее клиентам банка, у которых установлено мобильное приложение, пришло сообщение от технической поддержки. В нем говорилось, что в ближайшее время часть клиентов не сможет расплатиться картой, снять или положить деньги через банкомат, а также перевести средства по номеру карты. Клиентам рекомендовали переводить средства по номеру телефона, а в магазинах платить по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

«Все давно работает. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR проходила и проходит сейчас. <...> Никакого сбоя нет», — сообщил РБК представитель «Альфа-банка».

В феврале сбой произошел в работе приложения Тинькофф Банка и сервиса «Тинькофф Инвестиции», ими не могли пользоваться некоторые клиенты. Они не могли войти в мобильный банк, также наблюдались проблемы со входом в брокерское приложение. В пресс-службе «Тинькофф» РБК сообщили, что сбой наблюдался менее чем у 0,01% клиентов в течение 10 минут, затем его устранили.

Теги
Альфа-Банк технические работы
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Технологии и медиа
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
Технологии и медиа
В работе «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Еды» произошел сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter