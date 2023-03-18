Альфа-банк ответил на данные о проблемах с оплатой фразой «все давно работает»

Альфа-банк ответил «все давно работает» на данные о проблемах с оплатой

Сервисы Альфа-банка работают в обычном режиме, клиенты могут расплачиваться по картам привычным образом. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.

Ранее клиентам банка, у которых установлено мобильное приложение, пришло сообщение от технической поддержки. В нем говорилось, что в ближайшее время часть клиентов не сможет расплатиться картой, снять или положить деньги через банкомат, а также перевести средства по номеру карты. Клиентам рекомендовали переводить средства по номеру телефона, а в магазинах платить по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

«Все давно работает. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR проходила и проходит сейчас. <...> Никакого сбоя нет», — сообщил РБК представитель «Альфа-банка».

В феврале сбой произошел в работе приложения Тинькофф Банка и сервиса «Тинькофф Инвестиции», ими не могли пользоваться некоторые клиенты. Они не могли войти в мобильный банк, также наблюдались проблемы со входом в брокерское приложение. В пресс-службе «Тинькофф» РБК сообщили, что сбой наблюдался менее чем у 0,01% клиентов в течение 10 минут, затем его устранили.