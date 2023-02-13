В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе приложения Тинькофф Банка и сервиса «Тинькофф Инвестиции» произошел сбой, некоторые клиенты не могли ими пользоваться.

Вход в мобильный банк был невозможен, также наблюдаются сложности со входом в брокерское приложение. После авторизации в них появляется окошко с сообщением: «Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз».

«В течение 10 минут у менее 0,01% клиентов наблюдались сложности с авторизацией. Они были оперативно устранены, и сейчас все работает», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Тинькофф».

Как сообщает Forbes, «Тинькофф» подал заявку на регистрацию нового логотипа. В основе текущего изображения лежит герб дворянского рода Тиньковых, об «отзыве» прав на использование бренда осенью заявлял основатель банка Олег Тиньков. Однако в банке регистрацию нового знака объяснили «сугубо технической» причиной.

«Это просто третий вариант герба для маленьких размеров. У нас было две вариации герба — высокой детализации и упрощенной. <...> Мы сделали герб с еще меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах», — заявил Forbes представитель банка. Заявка на регистрацию нового логотипа уже была подана в Роспатент и «давно используется» в оформлении сервисов организации.