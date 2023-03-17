В Домодедово задержали пассажира, который залез в багажный отсек самолета

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово задержали пассажира, который пытался залезть в багажный отсек самолета, сообщили РБК в пресс-службе аэровокзала. Нарушителя передали сотрудникам полиции. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

В пресс-службе авиакомпании S7 уточнили, что нарушителя заметили сотрудники авиакомпании во время предполетного обслуживания борта S7 1215. В это время производилась погрузка багажа.

«По транспортировочной ленте он забежал в багажный отсек, внутри пассажир был сразу же задержан сотрудниками безопасности аэропорта, после чего передан полиции и, по нашим сведениям, отправлен на психиатрическую экспертизу», — сказал представитель перевозчика.

По его словам, компания провела дополнительную проверку самолета, багажа и пассажиров. Рейс вылетел из Домодедово в Калининград с двухчасовой задержкой.

По информации телеграм-канала «112», пассажир должен был вылететь рейсом «Уральских авиалиний» в Калининград. Он приобрел билет, прошел досмотр. Затем вышел на летное поле, нашел другой самолет, который должен был вылететь в Калининград, авиакомпании S7, — и залез в багажный отсек.

В ноябре самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за авиадебошира. По данным СК, пьяный пассажир нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал.