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Рейс Петербург — Ижевск совершил экстренную посадку из-за погоды

Гендир «Ижавиа»: самолет Петербург — Ижевск совершил экстренную посадку из-за метеоусловий
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Сложные метеоусловия стали причиной экстренной посадки в аэропорту Пулково самолета Boeing 737, выполнявшего полет из Санкт-Петербурга в Ижевск. Об этом в своем телеграм-канале написал генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

«Выводы инспекции — сложные погодные условия (воздушное судно продолжительное время находилось в зоне интенсивных осадков и сильного обледенения) + взлетный режим работы двигателя + возможно попадание противогололедного реагента», — написал Синельников.

Признаков возгорания выявлено не было. После технического обслуживания воздушное судно допущено к полетам и летает согласно расписанию.

Ранее в самой авиакомпании сообщили, что предварительной причиной экстренной посадки могло стать попадание птицы в двигатель.

Инцидент произошел 9 марта. При вылете из Петербурга самолет подал сигнал тревоги примерно через десять минут после взлета.

По словам пассажиров, произошло возгорание. «То, что пассажиры приняли за огонь, может быть чем угодно, никаких следов факеления не обнаружено», — написал сегодня Синельников.

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Пулково экстренная посадка Boeing 737 Санкт-Петербург Ижевск
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