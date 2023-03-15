Не вставший под гимн калужский депутат Александр Лепендин получил повестку в военкомат

Не вставший под гимн калужский депутат получил повестку в военкомат

Александр Лепендин (Фото: Районный информационный центр «Маяк» / VK)

Районный депутат от КПРФ Александр Лепендин получил повестку в военкомат, пишет издание «Калужские новости» со ссылкой на главу Малоярославецкого района Калужской области Михаила Брука.

«Да, совершенно верно. Были вручены повестки для явки в военкомат для сверки данных», — сообщил Брук.

По данным «Калужских новостей», повестку вручили на заседании комиссии по этике. Помимо Лепендина ее также получил депутат-самовыдвиженец Владимир Заболоцкий.

20 февраля районный информационный центр «Маяк» сообщил, что Лепендин не встал на мероприятии во время исполнения гимна. Полиция организовала проверку. Сам депутат пояснил РБК, что «никакой таинственной подоплеки здесь не было», просто у него болели ноги. «Ни один человек из зала не возмутился, не одернул меня, не спросил, все ли в порядке», — отметил он. «Никаких официальных запросов от правоохранительных органов» Лепендину, по его словам, не поступало.

Глава районной администрации Вячеслав Парфенов заявлял изданию «Подъем», что Лепендина будут привлекать к административной ответственности через суд, а комиссия по депутатской этике рассмотрит случившееся и «примет какое-то решение».