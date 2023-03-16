Аксенов предложил лишать гражданства не встающих под гимн России

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил в судебном порядке лишать российского гражданства тех, кто не встает во время воспроизведения гимна России.

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если это задокументированный случай невставания на гимн России. Ну зачем тебе гражданство, ты не встаешь, ты не уважаешь символы государства (флаг, гимн)», — заявил он в эфире канала «Крым 24».

В феврале калужский районный депутат от КПРФ Александр Лепендин не встал на мероприятии во время исполнения гимна. Полиция организовала проверку по этому факту. Сам депутат объяснил РБК, что у него в тот день болели ноги. Глава районной администрации Вячеслав Парфенов заявил изданию «Подъем», что не верит в такое объяснение: «Он же пешком пришел на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчет не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает». По словам Парфенова, Лепендина будут привлекать к административной ответственности через суд, а комиссия по депутатской этике рассмотрит случившееся и «примет какое-то решение».

В ст. 6 Конституции России указано, что гражданин страны не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. При этом, согласно ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации», приобретенного гражданства в России можно лишиться в ряде случаев. Основанием для отмены решения о приобретении гражданства сейчас могут послужить получение его путем предоставления заведомо ложных данных, отказ приносить присягу, участие в террористической деятельности и склонение к таковой, оправдание или пропаганда терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности, диверсия и шпионаж.

Согласно ст. 17.10 КоАП, нарушение порядка официального использования государственных символов России влечет за собой штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан. Должностных лиц могут оштрафовать на 5-7 тыс. руб., юридических — 100-150 тыс. руб.