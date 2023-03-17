Микроавтобус въехал в остановку в Петербурге

МВД: шесть человек пострадали при наезде микроавтобуса на остановку в Санкт-Петербурге

Фото: krasnoe_selo / VK

Микроавтобус въехал в остановку в Красном Селе в Санкт-Петербурге, в результате пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

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«По предварительным данным, шесть человек пострадало, трое взрослых и трое несовершеннолетних. Сейчас выясняются причины наезда. На месте работают сотрудники полиции, опрашивают водителя. Проводятся на месте разбирательства», — сказали в ведомстве.

Авария произошла днем 17 марта около 16:33 мск на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина, передает «Фонтанка» со ссылкой на главк. Микроавтобус «Форд Транзит» выехал на остановку общественного транспорта, причина, по которой это случилось, пока не установлена.

На фотографии, которую опубликовало издание, видно, что ДТП произошло возле Троицкой церкви. На пересечении улиц образовалась пробка, пишет газета со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Карты». Сейчас, по его информации, пробки уже нет.

Проверку по факту аварии организовала региональная прокуратура.

В начале марта на Варшавском шоссе в Москве в районе станции метро «Нагатинская» автомобиль Toyota столкнулся со столбом и перевернулся. В результате погибли три человека — водитель и два пассажира. Еще один пассажир пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.