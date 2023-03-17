Микроавтобус въехал в остановку в Петербурге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17:08
Захарова назвала юридически ничтожным выдачу МУС ордера на арест Путина Политика, 19:10
Не вставшего под гимн депутата от КПРФ оштрафовали на 5 тыс. руб. Политика, 18:57
Закрытый шлюз. Как криптобизнес будет существовать без банковских услуг Крипто, 18:57
Чистая прибыль «Татнефти» за 2022 год выросла почти на 70% Инвестиции, 18:56
Индия изменила срок пребывания россиян по электронной визе Общество, 18:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:48
Binance перевела активы фонда помощи из BUSD в два других стейблкоина Крипто, 18:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой Политика, 18:44
Черчесов ответил на вопрос об интересе к нему из Азии Спорт, 18:40
Топ-5 событий на СПБ Бирже: банковское домино, инфляция и делистинги РБК Инвестиции, 18:36
Фоторобот от нейросети: угадайте литературного преступника. Рандомайзер РБК и more.tv, 18:35
Белый дом выразил надежду на контакт Си с Зеленским после визита в Москву Политика, 18:26
Три признака, что вас разводит «инфоцыган» или коуч. Юристы все объяснили Life, 18:16
Микроавтобус въехал в остановку в Петербурге Общество, 18:10
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Микроавтобус въехал в остановку в Петербурге

МВД: шесть человек пострадали при наезде микроавтобуса на остановку в Санкт-Петербурге
Фото: krasnoe_selo / VK
Фото: krasnoe_selo / VK

Микроавтобус въехал в остановку в Красном Селе в Санкт-Петербурге, в результате пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Микроавтобус въехал в остановку в Петербурге
Video

«По предварительным данным, шесть человек пострадало, трое взрослых и трое несовершеннолетних. Сейчас выясняются причины наезда. На месте работают сотрудники полиции, опрашивают водителя. Проводятся на месте разбирательства», — сказали в ведомстве.

Авария произошла днем 17 марта около 16:33 мск на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина, передает «Фонтанка» со ссылкой на главк. Микроавтобус «Форд Транзит» выехал на остановку общественного транспорта, причина, по которой это случилось, пока не установлена.

На фотографии, которую опубликовало издание, видно, что ДТП произошло возле Троицкой церкви. На пересечении улиц образовалась пробка, пишет газета со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Карты». Сейчас, по его информации, пробки уже нет.

Проверку по факту аварии организовала региональная прокуратура.

Читайте на РБК Pro
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
«Кому деньги нужны — тем бы не дал»: как найти компанию для инвестиций
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
«Экономика держится на жвачке и скрепках»: как рушатся банки США

В начале марта на Варшавском шоссе в Москве в районе станции метро «Нагатинская» автомобиль Toyota столкнулся со столбом и перевернулся. В результате погибли три человека — водитель и два пассажира. Еще один пассажир пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Теги
Санкт-Петербург ДТП пострадавшие наезд на людей
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Ростовской области за организацию фиктивных ДТП задержали трех человек
Общество
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с машиной Генпрокуратуры
Общество
СК возбудил дело после ДТП с десятками автомобилей в Новгородской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter