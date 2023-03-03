Автомобиль столкнулся со столбом в Москве и перевернулся, погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на юге Москвы

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Автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся на Варшавском шоссе в Москве в районе станции метро «Нагатинская». Об этом в телеграм-канале сообщил столичный департамент транспорта.

ДТП произошло ночью. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на мачту освещения. Погибли три человека — водитель и два пассажира. Еще один пассажир пострадал, он в больнице в тяжелом состоянии.

После аварии движение в сторону центра временно осуществлялось по двум полосам из пяти, сейчас оно восстановлено.