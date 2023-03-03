Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с машиной Генпрокуратуры

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД. Московский дептранс уточняет, что авария произошла в районе Поклонной горы.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канал Baza и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что один из столкнувшихся автомобилей принадлежит Генпрокуратуре. По их данным, машина ведомства (Toyota Camry) ехала по выделенной полосе. Ссылаясь на видео очевидцев, Baza указывает, что она пострадала больше остальных — у автомобиля сильно повреждена передняя часть. Собеседник ТАСС предположил, что столкновение было лобовым: у машины сильно повреждена передняя часть.

В полиции РБК сказали, что такой информации у них нет.