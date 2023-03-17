Глава Херсонской области заявил о потоплении баржи с десантом ВСУ

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Российские артиллеристы потопили баржу с украинским десантом, которая шла по Каховскому водохранилищу. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он предположил, что потери ВСУ в результате составили несколько десятков человек.

«Попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках происходят регулярно. Однако Каховское водохранилище, Днепр, плавни находятся под постоянным наблюдением наших военных», — добавил Сальдо.

Утром начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что артиллеристы Южного военного округа ликвидировали членов диверсионно-разведывательной группы, которые пытались форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на замаскированных плавучих средствах. Против диверсантов применили 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Малка». По словам Кодряна, были уничтожены «живая сила противника численностью до тактической группы» и плавсредства — замаскированные отсеки понтонного моста.

В начале февраля Сальдо говорил, что российские войска отбивают попытки ВСУ форсировать Днепр и украинская армия при этом несет большие потери. По его словам, российские вооруженные силы отбивают всех, кто пытается высадиться на левый берег реки, чаще всего уничтожая военных и их технику.