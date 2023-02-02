Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

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Российские войска отбивают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, украинская армия несет большие потери, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что украинское руководство отправляет «на убой все новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями».

31 января пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщал о попытке украинских военных форсировать Днепр в районе Херсона, которую отбили российские военные. За несколько дней до этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 26 января говорил о попытке ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки и «скрыто прорваться» на российскую сторону.