В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.

Размер Нобелевской премии в этом году составит 10 млн шведских крон (около $970 тыс.).

Алесь Беляцкий находится в тюрьме в Белоруссии. Нобелевскую медаль вместо него получила его жена Наталья Пинчук. От имени «Мемориала» премию получил председатель правления организации Ян Рачинский. Украинский Центр гражданских свобод представляла его глава Александра Матвийчук.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград. Она присуждается по пяти направлениям. Помимо содействия установлению мира во всем мире это премии за научные достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, а также литературы.

Решение нобелевского комитета о присуждении премии совпало с рассмотрением Тверским районным судом иска Генпрокуратуры к научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал». Иск касался помещения в Каретном ряду площадью 1018 кв. м. Просветительский центр получил его в феврале 2022 года от «Международного Мемориала» в качестве пожертвования. В Генпрокуратуре сочли сделку попыткой скрыть имущество в процессе ликвидации НКО и потребовали признать ее фиктивной. Само помещение Генпрокуратура просила передать государству.

В итоге суд удовлетворил иск, организация лишится своего помещения. Адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы «Международного Мемориала», сообщила РБК, что организация не согласна с решением суда и планирует его обжаловать.

«Мемориал» — российская правозащитная организация. Она была учреждена в 1992 году в Москве, а до этого с 1987 года существовала в виде московской одноименной общественной группы. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. Правозащитная организация исследовала политические репрессии в СССР. В 2014 году юрлица «Мемориала» попали в России в реестр НКО-иноагентов. В список иноагентов также вошли региональные отделения центра, а в октябре 2016 года статус иноагента присвоили и международному «Мемориалу». В декабре 2021 года правозащитный центр и историко-просветительское общество «Мемориал» были ликвидированы по решению судов. Генпрокуратура заявила, что международный «Мемориал», занимавшийся исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти об их жертвах, «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства».

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили филипинская журналистка Мария Реса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Сайт газеты в 2022 году был заблокирован в России по требованию Роскомнадзора.