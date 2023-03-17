Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Кремль назвал даты приезда Си Цзиньпина в Россию Политика, 10:03
«Центр Исследований РБК» представил рейтинг российских букмекеров Пресс-Центр, 10:00
Прошел деловой завтрак медиахолдинга РБК для букмекерских компаний Пресс-Центр, 09:54
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:53
Жителей Томской области обвинили в краже энергии для майнинга на ₽24 млн Общество, 09:52
Профессор Уортона указал на позитивные последствия краха SVB для рынка Инвестиции, 09:47
Конор Макдэвид первым в XXI веке набрал 130 очков за сезон в НХЛ Спорт, 09:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Защита Ройзмана обжаловала решение суда об аресте на 14 суток Политика, 09:41
Россия отказалась от международного исследования знаний школьников Общество, 09:39
Корпоративная психология: как «вылечить» коллектив и увеличить прибыль Pro, 09:38
Видеоплатформа Yappy начнет платить пользователям за контент Технологии и медиа, 09:34
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:28
«За бюджет идет битва в духе «Голодных игр»: каково работать в Spotify Pro, 09:23
Медведев призвал «не церемониться» с американцами после крушения дрона Политика, 09:18
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Жителей Томской области обвинили в краже энергии для майнинга на ₽24 млн

Семерых жителей Томской области обвинили в краже электроэнергии на ₽24 млн для майнинга
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Семерых жителей Томской области обвинили в хищении электроэнергии на 24 млн руб. для майнинговой фермы. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвинение полагает, что местный предприниматель хотел незаконно подключить «несколько помещений, оборудованных техникой для добычи криптовалюты», и гостиницу к электроснабжению. Для этого он создал организованную группу, в которую привлек своих знакомых в возрасте от 28 до 66 лет.

«Обвиняемые осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабель и подключили трансформаторы и силовые установки к линиям электропередач, а также следили за работой энергопотребляющего оборудования, обеспечивая его постоянное функционирование», — говорится в сообщении. Это продолжалось с июня 2019 года по апрель 2022-го.

Ресурсоснабжающая организация потеряла более 24 млн руб. Против участников группы завели дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

В мае 2022 года заместителя начальника — начальника отдела охраны московского СИЗО-2 (Бутырская тюрьма) А. Цыганова заподозрили в том, что он вместе с другими лицами организовал доставку и установку оборудования для майнинга на территории изолятора. Оборудование работало с ноября 2021 года до февраля 2022-го. В результате было потрачено 8379,45 кВт электроэнергии на 62 тыс. руб. Цыганову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Теги
майнинг Томская область российская электроэнергия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга
Финансы
Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты в психбольнице
Общество
Минэнерго назвало долю потребления электроэнергии при майнинге в России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter