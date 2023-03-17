Жителей Томской области обвинили в краже энергии для майнинга на ₽24 млн

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Семерых жителей Томской области обвинили в хищении электроэнергии на 24 млн руб. для майнинговой фермы. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвинение полагает, что местный предприниматель хотел незаконно подключить «несколько помещений, оборудованных техникой для добычи криптовалюты», и гостиницу к электроснабжению. Для этого он создал организованную группу, в которую привлек своих знакомых в возрасте от 28 до 66 лет.

«Обвиняемые осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабель и подключили трансформаторы и силовые установки к линиям электропередач, а также следили за работой энергопотребляющего оборудования, обеспечивая его постоянное функционирование», — говорится в сообщении. Это продолжалось с июня 2019 года по апрель 2022-го.

Ресурсоснабжающая организация потеряла более 24 млн руб. Против участников группы завели дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

В мае 2022 года заместителя начальника — начальника отдела охраны московского СИЗО-2 (Бутырская тюрьма) А. Цыганова заподозрили в том, что он вместе с другими лицами организовал доставку и установку оборудования для майнинга на территории изолятора. Оборудование работало с ноября 2021 года до февраля 2022-го. В результате было потрачено 8379,45 кВт электроэнергии на 62 тыс. руб. Цыганову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).