Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты в психбольнице

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 16:59
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 17:23
Британские дизайнеры представили эко-плитку из переработанных ракушек Зеленая экономика, 17:20
Хачанов фразой «большинство не за нас» оценил поддержку игроков ATP-тура Спорт, 17:14
«Первый канал» сообщил о сдаче командира бригады морпехов ВСУ Волыны Политика, 17:13
Глава МИД Швеции назвала ложью объявления о связях с РПК Политика, 17:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро Бизнес, 17:00
Канада запретила экспорт в Россию предметов роскоши Политика, 16:49
Bild узнал о подарках игрокам «Боруссии» от Холанда на €500 тыс. Спорт, 16:48
В «Рособоронэкспорте» заявили о выполнении контрактов вопреки трудностям Политика, 16:38
Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро Экономика, 16:37
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 16:30
Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Pro, 16:29
Путин поручил снизить цены на металлопродукцию на внутреннем рынке Экономика, 16:26
Общество ,  
0 

Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты в психбольнице

Проверка связана с установкой в психбольнице на территории СИЗО-2 оборудования для майнинга. В результате было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тыс. руб.
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Следователи проверяют одного из руководителей московского следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении, сообщили РБК источник в Следственном комитете России и еще один источник, знакомый с материалами проверки. О том, что руководство СИЗО «Бутырка» может быть причастно к незаконному майнингу криптовалюты, ранее сообщила газета «Коммерсантъ».

Речь идет о подозрении в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) заместителем начальника — начальником отдела охраны СИЗО-2 Цыгановым.

«Цыганов А.А. <...> совместно с неустановленными следствием лицами 8 ноября 2021 года обеспечили поступление и установку в филиале «Психиатрическая больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, расположенном на режимной территории ФКУ СИЗО-2 по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 5, технических средств, осуществляющих добычу криптовалюты», — пояснили собеседники РБК.

Главврачу СИЗО «Матросская Тишина» предъявили обвинение во взятках
Общество
В следственном изоляторе № 1 &laquo;Матросская Тишина&raquo;

Оборудование для майнинга работало до февраля этого года. В результате было израсходовано 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 руб. 52 коп. Эти лица «совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, чем существенно нарушили охраняемые законом интересы общества или государства», считает следствие.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве, направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Елена Чернышова
Бутырка СИЗО майнинг криптовалюты Следственный комитет превышение полномочий
Материалы по теме
В Москве заочно арестовали начальников СИЗО на Украине по делу о пытках
Политика
Девять сотрудников ФСИН под Ярославлем посадили за избиение заключенного
Общество
ФСИН опровергла данные об избиении авторитета Шишканова в СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter