Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты в психбольнице

Проверка связана с установкой в психбольнице на территории СИЗО-2 оборудования для майнинга. В результате было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тыс. руб.

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Следователи проверяют одного из руководителей московского следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении, сообщили РБК источник в Следственном комитете России и еще один источник, знакомый с материалами проверки. О том, что руководство СИЗО «Бутырка» может быть причастно к незаконному майнингу криптовалюты, ранее сообщила газета «Коммерсантъ».

Речь идет о подозрении в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) заместителем начальника — начальником отдела охраны СИЗО-2 Цыгановым.

«Цыганов А.А. <...> совместно с неустановленными следствием лицами 8 ноября 2021 года обеспечили поступление и установку в филиале «Психиатрическая больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, расположенном на режимной территории ФКУ СИЗО-2 по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, стр. 5, технических средств, осуществляющих добычу криптовалюты», — пояснили собеседники РБК.

Оборудование для майнинга работало до февраля этого года. В результате было израсходовано 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью 62 175 руб. 52 коп. Эти лица «совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, чем существенно нарушили охраняемые законом интересы общества или государства», считает следствие.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве, направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.