Маск анонсировал запуск космического корабля Starship в апреле

Илон Маск: SpaceX будет готова к запуску корабля Starship в космос через несколько недель

Американская компания SpaceX будет готова к отправке космического корабля Starship в апреле. Об этом глава организации, предприниматель Илон Маск заявил в своем Twitter.

«SpaceX будет готова к запуску корабля Starship через несколько недель, после этого время старта зависит от выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США», — сообщил Маск, отметив, что первая попытка запуска будет ближе к концу третьей недели апреля.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов в далекий космос — по словам Маска, он будет использоваться для отправки людей на Марс и Луну, он рассчитан на 100 человек. В 2021 году прототип корабля совершил первую успешную посадку после испытаний в Техасе, предыдущая попытка завершилась неудачей. В конце 2021-ого он говорил, что проект Starship — «трудный», и занимает больше времени, чем любая другая его разработка.

В 2020 году Маск выразил уверенность, что SpaceX удастся высадить людей на Марс к 2026 году, а «если нам повезет, может быть, и через четыре года». Тогда он говорил, что кораблю предстоит пройти «сотни испытаний» прежде, чем он потенциально сможет летать в космос.

В последние годы компания Маска сосредоточилась на выведении спутников Starlink на околоземную орбиту. 12 февраля SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 55 спутниками, всего компания планирует вывести на орбиту 29 988 устройств, хотя в прошлом году Федеральная комиссия по связи США дала разрешение только на 7500 из них.