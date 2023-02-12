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SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками Starlink

SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 55 спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 55 интернет-спутниками Starlink на околоземную орбиту. Трансляция запуска велась в Twitter компании.

SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками Starlink
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Ракета стартовала в 8:12 мск (00:12 по местному времени) с космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на космическом корабле Gravitas, завершив 12-й полет этой ракеты-носителя», — сообщили в SpaceX спустя примерно десять минут после запуска.

Позднее компания подтвердила, что спутники выведены на орбиту.

Предыдущий старт ракеты со спутниками Starlink состоялся 2 февраля с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Тогда SpaceX запустила на орбиту 53 спутника. Всего компания планирует вывести на орбиту 29 988 спутников Starlink, однако в прошлом году Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) дала разрешение только на 7500 из них.

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Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которого служит обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. В прошлом сентябре глава SpaceX Илон Маск заявил, что сеть активировалась по всей планете, включая Антарктику.

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