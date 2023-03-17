В Ливии обнаружили пропавшие 2,3 тонны урана на границе с Чадом

В Ливии обнаружили пропавшие 2,3 т урана, о которых заявляли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на генерала Халеда аль-Махджуба.

По словам генерала, контейнеры с ураном были обнаружены «всего в 5 км» от места, где они хранились, на юге страны. В своем заявлении он сослался на десять пропавших бочек, обнаруженных неподалеку от границы с Чадом. «Ситуация находится под контролем. МАГАТЭ проинформировано», — сказал он AFP.

16 марта агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, направленный государствам-членам агентства, сообщало, что инспекторы обнаружили пропажу десяти бочек с примерно 2,5 т природного уранового концентрата на ливийском объекте, который не находился под контролем правительства. Концентрат получают при переработке урановой руды, он может содержать до 70-90% урана в виде смеси оксидов. Обычно его хранят в бочках емкостью 205 литров, согласно требованиям промышленной упаковки МАГАТЭ.

Ливия начала работу над собственной ядерной программой после прихода к власти Муаммара Каддафи в 1969 году. Он ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия и заключил соглашение с МАГАТЭ, однако работа над созданием такого типа вооружений продолжалась еще много лет. В 2004 году, заключая сделку с США и Великобританией, Каддафи пообещал не создавать ядерное оружие. На тот момент в стране было около 4 тыс. центрифуг для обогащения урана, а также чертежи, необходимые для создания бомбы.