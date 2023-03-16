Reuters узнал о пропаже 2,5 тонн урана на ливийском объекте

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 15 мар, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 15 мар, 16:06
Эксперты назвали долю фирм, готовых нанять пенсионеров наравне с молодыми Общество, 05:00
В Минпросвещении заявили о доступности высшего образования из-за ЕГЭ Общество, 04:46
Антонов сравнил призыв американского сенатора с объявлением войны Политика, 04:40
Япония за год нарастила экспорт медизделий в Россию на 3270% Экономика, 04:20
Россияне рассказали, сколько денег готовы дать детям на покупку квартиры Общество, 04:00
Reuters узнал о пропаже 2,5 тонн урана на ливийском объекте Политика, 03:43
Асад заявил о признании Сирией новых границ России Политика, 03:06
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
BFMTV узнал, что Макрон может распустить парламент на фоне протестов Политика, 02:32
CNBC узнала об отпуске сотрудников Virgin Orbit из-за финансовых проблем Технологии и медиа, 02:25
КНДР провела четвертый пуск ракеты за четыре дня Политика, 02:05
Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом две ракеты Политика, 01:56
Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь куратором здравоохранения Чечни Политика, 01:49
Косачев призвал не делать из уехавших россиян оппонентов государства Политика, 01:08
США заявили, что продолжают считать Россию связанной условиями ДСНВ Политика, 01:05
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Reuters узнал о пропаже 2,5 тонн урана на ливийском объекте

Reuters: на ливийском объекте пропали 10 бочек с примерно 2,5 тоннами природного урана
Инспекторы МАГАТЭ обнаружили пропажу 10 бочек с урановым концентратом на одном из объектов в Ливии, узнал Reuters. Когда и при каких обстоятельствах пропали бочки не уточняется
Фото: Петр Сивков / ТАСС
Фото: Петр Сивков / ТАСС

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили пропажу 10 бочек с примерно 2,5 т природного урана на ливийском объекте, который не находился под контролем правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации, направленный государствам-членам.

«МАГАТЭ обнаружило, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 т природного урана в форме UOC (uranium ore concentrate — концентрат урановой руды), ранее заявленных Ливией как хранящиеся в этом месте, отсутствовали», — говорится в заявлении.

Урановый концентрат (UOC) получают при переработке урановой руды, он может содержать до 70-90% урана в виде смеси оксидов. Обычно UOC хранится в стальных бочках емкостью 205 литров, согласно требованиям промышленной упаковки МАГАТЭ.

Как отмечает Reuters, агентство намерено провести расследование пропажи урана с объекта в Ливии, название которого названо не было. «Потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности», — подчеркнули в МАГАТЭ.

Ливия начала работу над собственной ядерной программой после того, как к власти в 1969 году пришел Муаммар Каддафи. В 1975 году он ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и заключил соглашение с МАГАТЭ. Тем не менее работа по созданию ядерного оружия в стране продолжалась еще много лет, о чем Ливия сообщила по условиям заключенной в 2004 году сделки с США и Британией. Тогда же Каддафи пообещал отказался от намерения создать ядерное оружие. Сообщалось, что на тот момент у Ливии было около 4 тыс. центрифуг для обогащения урана, а также чертежи, необходимые для создания бомбы.

Каддафи убили в 2011 году. После этого в Ливии не удалось сформировать единый орган управления, и в стране началась гражданская война. В итоге в государстве установилось двоевластие: с одной стороны, это было признанное ООН правительство национального согласия (ПНС), с другой — временное правительство, которое поддерживает главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

Читайте на РБК Pro
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться в суде из-за налоговых нарушений
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
уран Ливия МАГАТЭ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сенаторы США предложили запретить импорт урана из России
Политика
Bloomberg предупредил о риске ядерной гонки из-за поставок урана в Китай
Политика
Эксперты описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter