Reuters узнал о пропаже 2,5 тонн урана на ливийском объекте

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили пропажу 10 бочек с урановым концентратом на одном из объектов в Ливии, узнал Reuters. Когда и при каких обстоятельствах пропали бочки не уточняется

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили пропажу 10 бочек с примерно 2,5 т природного урана на ливийском объекте, который не находился под контролем правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации, направленный государствам-членам.

«МАГАТЭ обнаружило, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 т природного урана в форме UOC (uranium ore concentrate — концентрат урановой руды), ранее заявленных Ливией как хранящиеся в этом месте, отсутствовали», — говорится в заявлении.

Урановый концентрат (UOC) получают при переработке урановой руды, он может содержать до 70-90% урана в виде смеси оксидов. Обычно UOC хранится в стальных бочках емкостью 205 литров, согласно требованиям промышленной упаковки МАГАТЭ.

Как отмечает Reuters, агентство намерено провести расследование пропажи урана с объекта в Ливии, название которого названо не было. «Потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности», — подчеркнули в МАГАТЭ.

Ливия начала работу над собственной ядерной программой после того, как к власти в 1969 году пришел Муаммар Каддафи. В 1975 году он ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и заключил соглашение с МАГАТЭ. Тем не менее работа по созданию ядерного оружия в стране продолжалась еще много лет, о чем Ливия сообщила по условиям заключенной в 2004 году сделки с США и Британией. Тогда же Каддафи пообещал отказался от намерения создать ядерное оружие. Сообщалось, что на тот момент у Ливии было около 4 тыс. центрифуг для обогащения урана, а также чертежи, необходимые для создания бомбы.

Каддафи убили в 2011 году. После этого в Ливии не удалось сформировать единый орган управления, и в стране началась гражданская война. В итоге в государстве установилось двоевластие: с одной стороны, это было признанное ООН правительство национального согласия (ПНС), с другой — временное правительство, которое поддерживает главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.