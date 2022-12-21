Удастся ли ЕС и США избежать войны «зеленых» субсидий

Евросоюз и США оказались на пороге гонки субсидий для «зеленой промышленности». Опрошенные РБК эксперты убеждены, что экономический раскол не перерастет в политический

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Почему Евросоюзу стоит готовится к гонке субсидий с США

Министры экономики Франции и Германии Брюно Лё Мэр и Роберт Хабек опубликовали 19 декабря совместное заявление, в котором предложили обновить европейские правила по предоставлению субсидий «зеленым» компаниям — в связи с пробуксовкой переговоров с США, посвященных американского закону о снижении инфляции (IRA), который предусматривает выделение пакета помощи «зеленой» промышленности объемом $369 млрд. Он вступает в силу 1 января и, как считают в ЕС, предоставит американским компаниям преимущество перед европейскими, сделав произведенные в ЕС товары менее конкурентоспособными. Это может спровоцировать переток европейских компаний в США из-за более выгодных условий ведения бизнеса, включая цены на энергоносители, которые в несколько раз ниже европейских.

Лё Мэр и Хабек ставят под сомнение возможность достижения компромисса с США и настаивают на необходимости обновления европейских подходов к субсидированию приоритетных отраслей экономики. По их мнению, государства ЕС должны иметь возможность противопоставить собственные меры господдержки американским субсидиям в том же объеме. «Наша общая цель ясна: добиться бесспорного лидерства ЕС в зеленой промышленности», — утверждают они.

ЕС с лета, когда Джо Байден подписал IRA, настаивает на том, что США должны сделать исключения из закона для европейских компаний — по аналогии с теми, которые были сделаны для компаний Канады и Мексики. Этот вопрос стал основной темой переговоров президентов Франции и США в Вашингтоне в начале декабря. Несмотря на данные Байденом Эммануэлю Макрону обещания проработать возможность корректировки закона, уже тогда ряд изданий указывал на то, что этот процесс может столкнуться со сложностями. По итогам переговоров была создана европейско-американская консультативная группа, но, несмотря на оптимистичные заявления сторон, каких-то практических шагов по разрешению противоречий так и не было сделано. Издание The Economist указывает, что в ближайшие два года не стоит ожидать каких-либо изменений в IRA из-за того, что провести поправки к закону через конгресс, который после промежуточных выборов больше не находится под полным контролем демократов, не удастся. Единственным реальным вариантом издание считает начало полномасштабной гонки субсидий.

Примечательно, что за несколько дней до публикации заявления Лё Мэр и Хабека канцлер Германии Олаф Шольц на саммите ЕС высказался за решение вопроса путем переговоров, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен старалась не говорить о возможности гонки субсидий. При этом до начала саммита она разослала лидерам стран ЕС письмо, в котором призвала поддержать ответные финансовые меры в свете скорого вступления в силу американского закона. Портал Euractiv отмечал, что в Брюсселе хотели бы попробовать решить спор в рамках двусторонней комиссии с США до обращения в ВТО. О возможности задействования механизма ВТО сообщал и The Economist, указывая, что администрации Дональда Трампа и Байдена значительно ослабили механизм рассмотрения споров в ВТО, из-за чего остается неясным, может ли он вообще разрешить нынешний конфликт интересов. Издание также сравнивает текущую ситуацию с 17-летней тяжбой в ВТО из-за европейско-американской гонки субсидий, направленных на поддержку двух авиационных гигантов — Airbus и Boеing.

Может ли это привести к политическому расколу между ЕС и США

Приглашенный профессор Университета Западного Вашингтона, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Эдвард Олден в своей статье для Foreign Policy указывает: в ЕС и США понимают, что не могут допустить фундаментального трансатлантического раскола на фоне разногласий по субсидиям. «Двойная угроза со стороны России и Китая больше, чем когда-либо со времен холодной войны, вынуждает Соединенные Штаты и Европу сотрудничать и решать экономические споры, которые могли бы тлеть в течение многих лет в менее напряженные времена, как долгая борьба субсидий Airbus и Boeing», — пишет Олден.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в разговоре с РБК напомнил, что трения в истории евроатлантического сообщества появляются уже не в первый раз, однако до политического противостояния они не доводят. «Взять, например, Японию и США. Между ними были жесточайшие торговый войны, но их союзничество продолжается. Я не думаю. что нам следует ожидать каких-то политических последствий того, что происходит», — сказал он. Раскол между ЕС и США по вопросам ситуации на Украине и отношения к Китаю вряд ли возможен из-за торговых разногласий, уточнил он.

По мнению генерального директора РСМД Андрея Кортунова, позиции Вашингтона в трансаталантическом взаимодействии за последний год резко усилились. «Фактически, Евросоюз если не отказался от стратегической автономии, то отложил ее в долгий ящик. Вопрос, который сейчас беспокоит экспертов и политиков, заключается в том, насколько единство Запада является тактическим и ситуативным, связанным с конкретным кризисом, а именно российско-украинским конфликтом, или оно является стратегическим, долгосрочным, выходящим за рамки одного кризиса. От ответа на этот вопрос и зависит будущее американо-европейских отношений. Что перевесит? Потребность в единстве и способности держаться в месте или объективные расхождения в фундаментальных интересах Европы и США? Пока что мы не наблюдаем признаков явного раскола», — сказал он РБК.

Однако Кортунов полагает, что предпосылки раскола существуют. «Действительно, США сейчас фактически эксплуатирую Европу и перекладывают на нее издержки внешнего кризиса, выкачивают капиталы из ЕС и приносят в него свои традиционные проблемы. Рано или поздно это, наверно, должно сыграть, но когда именно — сказать пока трудно. Это будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как разрешится российско-украинский конфликт», — заключил он.