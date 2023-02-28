СК завел уголовное дело после жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области

Фото: epp.genproc.gov.ru

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета МИ-8, на борту которого находились пассажиры, в Мурманской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК [Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта]», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Вертолет, выполнявший рейс между селами Краснощелье — Ловозеро, совершил жесткую посадку 28 февраля, сообщали РБК в МЧС России. На борту находились девять человек, в том числе трое членов экипажа. По данным ТАСС и «Интерфакса», пострадали четыре человека. Находившимся на борту оказали медицинскую помощь, сообщил РБК министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Источник ТАСС сообщал, что вертолет выполнял гражданский рейс, причиной инцидента могла стать ошибка пилота или отказ техники, указывает агентство со ссылкой на авиационные власти. Источник «Интерфакса» отмечал, что экстренная посадка могла стать следствием сложных погодных условий, поскольку незадолго до произошедшего начался снежный вихрь.