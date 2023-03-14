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Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro

«Украинские железные дороги» попросили у финской госкомпании VR четыре поезда Allegro
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Global Look Press
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / Global Look Press

Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки, сообщает Yle со ссылкой на данные агентства STT. Поезда Allegro подходят для железнодорожной колеи Украины.

По данным агентства, генеральный директор «Украинских железных дорог» («Укрзалізниця») Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев. В канцелярии финского правительства подтвердили MTV Uutis, что представители «Укрзалізниця» передали премьеру Марин прошение о передачи поездов на Киевском вокзале. Вопрос направили на рассмотрение в соответствующие министерства.

Финская железнодорожная компания VR подтвердила STT получение запроса от украинской стороны. Директор VR по городскому транспорту Топи Симола заявил, что компания не может самостоятельно принимать какие-либо решения о будущем поездов Allegro.

Скоростной поезд Allegro курсировал между Хельсинки и Петербургом с декабря 2010 года. Составы эксплуатировала основанная в 2006 году компания Oy Karelian Trains Ltd, которая принадлежит VR и «Российским железным дорогам».

В марте 2022-го, после начала российской военной операции, VR остановила движение поездов, с тех пор поезда находятся в Хельсинки. В августе стало известно, что финский железнодорожный оператор списал составы и детали для них. Согласно финансовому отчету, общая сумма списания составила €45,4 млн.

Теги
Украина Финляндия поезд Allegro Украинские железные дороги
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Срок
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