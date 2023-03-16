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Япония за год нарастила экспорт медизделий в Россию на 3270%

В феврале Япония нарастила экспорт медизделий в Россию на 3270%, чем годом ранее

Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале текущего года повысился на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны, передает «РИА Новости».

Кроме того, как следует из статистических данных, экспорт изделий из стали и железа упал на 98,8% по сравнению с февралем 2022 года. Экспорт цветных металлов упал на 87,1%, а бумаги и бумажных изделий на 54,2%.

Также на 62% сократился экспорт аудио и видеоаппаратуры. На 26,8% упал экспорт автомобилей, а экспорт запчастей к ним упал на 74,4%.

В целом, экспорт из Японии в Россию в феврале этого года упал на 58,2% и составил 33,76 миллиарда иен (254,53 миллиона долларов).

Рост экспорта на медицинские изделия произошел несмотря на то, что с 3 февраля текущего года Япония запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Соответствующие санкции были введены в конце января. 

Япония присоединилась к антироссийским санкциям, которые были введены после начала военной операции на Украине. Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.

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