В Калининградской области опровергли отмену брони от призыва

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Приказа о дополнительных мерах организации учета граждан, пребывающих в запасе, нет. Об этом заявил глава пресс-службы администрации Калининградской области Дмитрий Лысков, передает «РИА Новости».

Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой региональные власти намерены принять дополнительные меры по учету военнообязанных в запасе. Также в соцсетях распространилась информация об аннулировании с 3 апреля отсрочки от призыва для тех, кто имеет бронь.

«Коллеги, отработали с военкоматом. Такого документа не существует — это фейк», — сообщил Лысков.

Как передает ТАСС, в распространенный в интернете «приказ» датируется 14 марта и называется «О дополнительных мерах организации учета граждан, пребывающих в запасе».

Ранее власти Воронежской области сообщили о вручении жителям региона повесток. Как объяснили в регионе, это делается с целью уточнения данных о воинском учете. В Кремле после этих сообщений заверили, что речи о второй волне мобилизации нет.