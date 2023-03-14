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Военная операция на Украине ,  
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Калининградский губернатор передал снаряжение военным в зоне спецоперации

Калининградский губернатор Алиханов посетил зону спецоперации и передал военным снаряжение
Фото: aa_alikhanov / Telegram
Фото: aa_alikhanov / Telegram

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил части 11-го армейского корпуса в зоне военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Привезли нашим ребятам несколько тонн нужного и важного груза: 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и прочее», — написал он.

По словам Алиханова, быт у военных налажен, но они нуждаются в узкоспециальном оборудовании. «Собрали новые заявки, будем помогать дальше», — пообещал губернатор.

В феврале в сообществе «ПобедаZАнами_39» во «ВКонтакте» было опубликовано видеообращение к губернатору, правительству Калининградской области и Минобороны. На видео мужчины в военной форме и балаклавах представляются мобилизованными из этого региона. Один из них говорит, что их призвали в октябре 2022-го и причислили к территориальной обороне, после чего отправили сначала в Ростов-на-Дону, а затем — в Донецк. По словам военного, авторы обращения не отказываются от выполнения поставленных задач, но они не подготовлены к штурму, а в батальоне уже есть потери. «Мы обращаемся к губернатору Калининградской области [c просьбой] принять какие-то действия», — сказал мужчина на видео.

Пресс-секретарь Алиханова Дмитрий Лысков заявил, что власти Калининградской области видели обращение мобилизованных и попросили командование разобраться с ситуацией.

Теги
Антон Алиханов Калининградская область военные
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